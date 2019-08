Facundo González sobre salida con Valeria Roggero: "Es una conocida" [FOTOS]

Facundo González se pronunció luego que se difundieran unas imágenes en las que aparece al lado de la 'ahijada' de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, cuando se pensaba que aún mantenía una relación con el futbolista Anderson Santamaría.

Al respecto, el argentino aseguró que Roggero es solo una "conocida" de su grupo de amigos, descartando así que exista una relación.

"Es una conocida que tengo por amigos en común. No, no pasa nada. Es la verdad. Es una amiga en común y ya. Tenemos buena onda, es una chica divertida, pero no pasa nada", comentó el 'guerrero'.

Facundo González, además, aseguró que no está en sus planes sostener una relación con nadie. Como se recuerda, hasta hace unos meses tenía un romance con Paloma Fiuza.



Anderson Santamaría aclaró esto tras ‘ampay’ a Valeria Roggero con modelo argentino. (ATV)

TERMINÓ SU RELACIÓN CON SELECCIONADO NACIONAL



A través de un comunicado, el futbolista Anderson Santamaría anunció su ruptura con Valeria Roggero, pero aclaró que eso sucedió antes del 'ampay' de su expareja con otro sujeto.



"Mi relación con Valeria terminó mucho antes antes del 'ampay'. Durante nuestra relación ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque ‘Vale’ tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí, aún así dejamos nuestras fotos porque el amor que nos tenemos es único y así como éramos novios, seguiremos siendo amigos”, escribió el futbolista del Atlas de México.