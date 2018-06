‘Esto es guerra’: Facundo González admitió que su relación con Paloma Fiuza está atravesando una crisis

Esta semana, Paloma Fiuza y Facundo González , fueron protagonistas de una tensa discusión en ‘Esto es guerra’ . La brasileña encaró al ‘Guacho’ luego de que él defendiera a Karen Dejo al final de una competencia donde salió ganadora.

La ‘guerrera’ no se aguantó y le reclamó en vivo, pero el argentino justificó su defensa de Karen Dejo porque pertenecía a su equipo y le dijo que su posición era ‘ridícula’, pero la modelo le respondió: “Qué vienes a hablar de ridiculeces si tu vienes a hacer payasadas acá al programa”.

Finalmente, Paloma Fiuza le restó importancia a sus diferencias con el ‘retador’; sin embargo, este sí reconoció que existe una crisis en su romance. “Se podría decir que estamos en una crisis, pero son momentos que se puede solucionar”, explicó Facundo.

“Estoy un poco picón porque no me gustó que me diga ridículo”, agregó en declaraciones a América Espectáculos y reveló que su madre es la más preocupada por sus peleas con su pareja y que le pidió que no siga discutiendo con ella.

La parejita está a punto de cumplir 3 años de relación, pero esta no es la primera que tienen problemas. A mediados de junio del año pasado se separaron y descartaron que hubiera sido por una tercera persona. Un mes después retomaron su relación y desde ahí todo marchó bien.

Incluso, ofrecieron una entrevista en la que aseguraban que, por el momento, no pensaban en tener hijos ni en el matrimonio. “No tenemos pensado (el matrimonio). ¿Hijos? Tal vez más adelante. Ella salió de un matrimonio complicado y no quiere saber mucho de ese tema”, sostuvo Facundo.