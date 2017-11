Tras varios días de coqueteos en 'Esto es guerra' , Fabio Agostini logró conseguir una cita con Génesis Arjona . Al enterarse, Patricio Parodi acudió al lugar, y no dudó en mostrarse incómodo por la salida.

Como quedo registrado por las cámaras de América TV, el español llevó a cenar a la panameña, y aquí le sirvió champaña. Al momento de brindar, lo hizo por “las nuevas amistades”.

Tras este brindis, él aprovechó para preguntarle a su cita: “Génesis, dime la verdad, ¿qué te gusta de mí?”. Al escuchar esto, Arjona estalló en risas, y después de un momento, le dijo: “Eres muy espontáneo”.

“¿Y no te aburres con Patricio, que es aburrido las veinticuatro horas del día? ¿No es una tortuga?”, le cuestionó Agostini. “No, tú crees que él es aburrido, pero no es aburrido. Le he conocido el lado divertido”, aseguró la panameña.

Patricio Parodi, quien había escuchado de esta salida gracias a sus compañeros, interrumpió la cena y se llevó a la modelo. Antes de esto, él había declarado: “Conociendo a Fabio, le debe estar hablando mil y un barbaridades, así que ella no va a tener interés en conocerlo”.