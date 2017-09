Momentos de tensión se vivieron en 'Esto es guerra' durante el enfrentamiento que tuvieron Rafael Cardozo y Fabio Agostini en un ring de box. Este hecho ocurrió en la edición de ayer del programa.

Tras un encuentro publicitado como 'La Pelea del Año', ambos competidores se enfrentaron en el evento pugilístico que dejó a Cardozo más afectado.

El guerrero brasileño sufrió un golpe en la pierna y terminó con la suela de su zapato roto. Esto lo obligó a desistir de la pelea.

“Dos cosas. Me malogró la zapatilla y tengo la canilla que llevé un golpe (sic). No puedo caminar”, dijo el guerrero al explicar sus razones para dejar de competir.

Agostini disfrutó su triunfo por abandono, y a pesar de sus diferencias, abrazó a Cardozo.

“Yo se lo dije, estaba hablando demasiado. Arrugó. Faltaba un round. Se fue, y estoy sudando, pero estoy sudando de la emoción”, aseguró el español.

“Estoy emocionado de haber ganado hoy. Pensé que iba a ser un poco más difícil, pero esto le pasa por estar hablando mucho. ¿Sabes? Yo vine, estaba calladito, han querido humillarme porque soy nuevo . Conmigo no. No me vas a humillar ni aquí, ni en Japón, ni en dónde sea”, sentenció Agostini.