Incómoda con la justicia. Susy Díaz hizo público que la Procuraduría le está cobrando los intereses judiciales de la reparación civil que ya pagó. Este monto asciende a 188 mil 475 soles, una suma que considera injusta y que para ella, forma parte de una “persecución política”.

Como se recuerda, la excongresista pagó su deuda con el Estado luego de ser condenada en 2009 por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para ausentarse el día en que el Congreso votó sobre la viabilidad del referéndum que se planteó en 1998 contra la reelección del exmandatario Alberto Fujimori.

En total fueron 200 mil soles de reparación civil los que le ordenó pagar el Poder Judicial y que fueron cancelados en 2012.

“Es una persecución política. Desde el año 2000 me notifican de todos lados, de la Policía, Fiscalía, Juzgado Anticorrupción, del Congreso, me embargan, me dejan en la calle, pago los 200 mil, remato joyas, remato mi departamento, he rematado todo, poco más entro en remate yo también”, declaró visiblemente incómoda la exvedette a Latina.

“Mi abogada ha presentado el documento para el archivo definitivo (del caso) el año 2013 y me seguían llegando documentos. Ya pagué los 200 mil, y llega este documento, cobrándome 188 mil soles más. ¿Qué está pasando? No me dejan tranquila”, lamentó.