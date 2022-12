La vida privada de la salsera Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las más comentadas en las últimas semanas. Luego de que Jair Mendoza afirmara que todavía sigue enamorado de la cantante, pero que decidieron poner en pausa su relación por temas laborales. Ante ello, la intérprete de ‘Cobarde’decidió contar su verdad.

Luego que el productor internacional Sergio George mostrara su desaprobación a la relación entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, la pareja decidió poner en pausa su romance. El encargado de la carrera de la salsera señaló que evaluaría su relación profesional con la salsera debido a que no quiere vender escándalos sino música.

A través de una entrevista de Trome, la cantante rompió su silencio y salió a contar su verdad públicamente ante los diversos rumores en torno a su relación con Jair Mendoza.

La ‘reina del totó’ señaló sentirse tranquila sentimentalmente, pues su prioridad, por ahora, es su carrera musical. Como se recuerda, Jair Mendoza, en una entrevista en el programa ‘América hoy’, señaló que decidieron poner en pausa su romance para dar prioridad a la tranquilidad de Yahaira Plasencia. “Pienso que ella ha tenido mucha presión por parte de su productor y ha tenido que poner en una balanza su carrera”, señaló Mendoza ante la sorpresa de los conductores del magazine.

Incluso, luego que el salsero señalara que la relación inició en mayo de este año, pero que se conocen hace más de un año. La cantante aclaró que aún mantiene contacto con su expareja “Él ya salió a hablar. Jair y yo seguimos en contacto, y antes de estar juntos, hemos sido muy amigos, así que estamos bien, y ya vamos a ver qué pasa más adelante”, acotó la salsera.

¿Qué dijo Sergio George?

El empresario musical en una entrevista exclusiva para el programa ‘América hoy’, donde precisó que no sabía de la relación entre Yahaira y Jair.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes... Esto es un poco complicado. Esto es un negocio. Uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia, por crear noticia. Se me hace como si estuviera buscando noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes ni escándalos. Mi credibilidad se va por el piso”, señaló fastidiado Sergio George.

“Estamos trabajando un disco nuevo, que suena buenísimo, quizás su mejor grabación y estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas así. Lo que se construye con las manos se derrumba con los pies”, agregó el productor.

“Hay personas que saben trabajar su carrera de una manera inteligente, paso por paso y día a día. No puedes llegar al estrellato, siento una persona bruta, tienes que usar tu mente. No estoy diciendo que Yahaira es bruta. Hay que usar la inteligencia porque no es fácil, y más por las redes sociales”, aseveró Sergio, quien dejó de seguir a Yahaira en Instagram para que no lo relacionen con sus escándalos.

