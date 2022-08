La producción es “Esto es Guerra” dejó nuevamente claro que la disciplina de sus competidores no estará en discusión y este viernes suspendió a Micheille Soifer por llegar tarde al programa.

Inicialmente, el ‘Tribunal’ había pedido al equipo de producción que la intérprete de “Niña tonta” no ingrese al set debido a que no se había hecho presente una vez que ya había iniciado el programa.

La artista hizo caso omiso a esta advertencia y apareció al lado de sus compañeros. Ante ello, la voz del Tribunal anunció que la cantante había quedado suspendida por llegar 12 minutos tarde al programa, por lo que debía abandonar el set de forma inmediata.

Micheille Soifer es suspendida de EEG

Esta nueva suspensión en “EEG” se da un día después que Ducelia Echevarría también recibiera la misma sanción por faltarle el respeto a Johanna San Miguel, luego de ser acusada de abandonar la competencia.

Mientras daba sus descargos, la popular ‘Reina de Pozuzo’ sorprendió a todos en el set al lanzarle un comentario bastante desafiante a la conductora de “EEG”, lo que provocó que la producción la suspenda.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias”, señaló la chica reality luego que Johanna San Miguel destacara sus atributos y debilidades.

VIDEO RECOMENDADO: