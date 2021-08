Hace unos días, Rosángela Espinoza generó polémica por un beso con ‘Pancho’ Rodríguez para el reality “La Academia” de “Esto es Guerra”. Días después comentó que Patricio Parodi le llamó la atención desde que lo conoció.

Es así que le consultaron a Espinoza si le molestaría actuar una escena de besa con Parodi. “Si la producción dice que no hay segunda opción, voy a tener que respetar el guion. Si el productor me dice que debo darle un besito en el cachete o una cachetada. Tampoco me voy a besar a todo el mundo”, comentó.

Espinoza afirmó estar soltera y que no se pone nerviosa, a diferencia de Parodi. Del mismo modo, aclaró que hasta “el día de hoy no se ha besado con el modelo”.

Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz los invitaron a mirarse a los ojos y practicar su actuación. “Ya que la gente dicen que no actúan, que actúen”, sentenció la presentadora.

Por su lado, “Pancho” Rodríguez afirmó que Espinoza comentó que él tenía los labios más suaves. “Yo solo con la mirada pude hacer que se tranquilizara”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza sobre sus amores en EEG