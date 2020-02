Luego de ser suspendida del reality 'Esto es guerra’, Rosángela Espinoza rompió en llanto en sus Instagram Stories y señaló que la medida de la producción fue “injusta”.

La integrante del reality manifestó que en el programa no consideraron que recientemente se operó de la vista y la expusieron a un reto que puso en riesgo su salud.

¿Qué sucedió? La modelo debía exponer su rostro al polvo si perdía en cada desafío. Y así ocurrió; por ello, Mister G se encargó de anunciar su suspensión y restarle puntos a su equipo. Como era de esperarse, la guerrera se enfrentó a la producción de ‘Esto es guerra’ y también se manifestó contra Peter Fajardo, productor del reality.

(Instagram/@rosangelaeslo)

“De verdad qué falta de consideración, saben que yo estoy operada de la vista y me hacen esto. Gracias, Peter Fajardo”, indicó Espinoza en plena emisión del programa.

Entonces, Mister G tomó el micrófono e hizo gala de la sanción contra Rosángela Espinoza.

“¡100 puntos menos para los combatientes y Rosángela queda suspendida!”, sentenció.

(Instagram/@rosangelaeslo)

‘ROUS’ LLORA Y ENVÍA MENSAJE A JAZMÍN

En Instagram Stories, Rosángela Espinoza ofreció sus descargos en medio del llanto e hizo referencia a cierto favoritismo en ‘Esto es guerra’, sobre todo para con la conductora, Jazmín Pinedo, con quien recientemente protagonizó un altercado que, finalmente, fue desfavorable para la conocida ‘Chinita’.

Recordemos que se creó el hashtag en Twitter #FueraJazmínDeEEG en el que usuarios exigían la salida inmediata de la conductora, a quien calificaron de “soberbia y déspota” por su actitud durante un intercambio con Rosángela Espinoza. Lee AQUÍ la nota completa.

“OTRAS NO PIDEN DISCULPAS, YO SÍ...”

En su primer video, la popular ‘Rous’ reiteró que no se encuentra bien de salud y también por la suspensión del programa.

“Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida, así con las cosas”, dijo llorosa.

Luego alude a la animadora Jazmín Pinedo. “Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben qué pasa”, sostuvo.

Rosángela Espinoza llora

(Captura/AméricaTV)

Sigue llorando en un segundo video. Rosángela Espinoza, de otro lado, también recalcó que siempre se ha esforzado por el programa y que no existe una correcta valoración a su trabajo.

“Ayer me quedé hasta casi la 1 de la mañana ensayando con las chicas para dar buen espectáculo y miran lo que hacen. No entiendo, me parece totalmente injusto”, indicó la modelo.

Rosángela Espinoza llora 2

En tercer y cuarto video, ‘Rous’ está más calmada pero con los ojos hinchados tras llorar.Decidida sostiene que “debo ser fuerte y voltear la página y reiteró que fue “injusta” su suspensión.

Sus seguidores, en tanto, envían fuertes críticas a Jazmín Pinedo, quien, desde su punto de vista, estaría implicada en su salida momentánea del reality.

Rosángela Espinoza llora 3

Rosángela Espinoza llora 4

“NO SOLO DEPENDE DE MÍ”

En un video colgado en su historias de Instagram, la conocida ‘Rous’ dio a conocer los recientes ensayos a los que se sometió para ofrecer un buen show en ‘Esto es guerra’. La modelo lo hizo a manera de destacar sus empeños por el programa, que, según su versión, no corresponde con la similitud que espera.

“El que no arriesga no gana. Anoche nos quedamos hasta tarde ensayando para que hoy ustedes puedan disfrutar del lindo espectáculo que se presentó en Divas .Por otro lado no estoy de acuerdo con mi suspensión, hay cosas que ya no estoy entendiendo. Recuerden que prometí en dar más del 100 % pero no solo depende de mi”, manifestó.