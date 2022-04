Luego que Tepha Loza confirmara que tiene una relación con el integrante de la selección peruana Sergio Peña, sus compañeros de “Esto es Guerra” utilizaron este nuevo romance para ponerla en aprietos durante el reality de competencia.

En la reciente edición de este miércoles, Rafael Cardozo sorprendió a la hermana menor de Melissa Loza con un ácido comentario sobre su nuevo galán, y es que, para el brasileño, el futbolista peruano no es atractivo físicamente.

El capitán de los “Combatientes” hizo este polémico comentario mientras competía en uno de los juegos del reality y en el cual debían dar nombres de los futbolistas más guapos del mundo.

“No, Peña tampoco es tan guapo, juega bien pero no es guapo”, señaló el chico reality para luego asegurar que Neymar sí podría integrar esta lista.

Rafael Cardozo: "Sergio Peña tampoco es tan guapo" En la competencia de 'Los fans dicen' en 'Esto es Guerra', los combatientes tenían que nombrar a cinco futbolistas más guapos del mundo en la cual Jota Benz comenzó mencionando a Cristiano Ronaldo, pero al parecer Rafael Cardozo escuchó que alguien nombró al seleccionado peruano Sergio Peña causando que el brasilero respondiera que no era tan guapo. (Fuente: América TV)

Recordemos que Tepha Loza dio a conocer recientemente que mantiene un romance con Sergio Peña, y que incluso ha viajado a Europa para pasar unos días de vacaciones junto al futbolista.

La influencer evitó dar mayores detalles de cómo conoció al deportista, y dijo que prefiere mantener su relación en privado.

“Estoy feliz, pero quiero cuidar esto, me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento una ilusión tan grande y es una ilusión bien bonita. (…) No queremos exponernos, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, acotó.

