Tras la dura lesión que sufrió durante una competencia, la ex integrante de “Esto es guerra”, Michela Elías, se someterá a una operación el próximo jueves 28 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Miki’ respondió a un fanático que le preguntó porque no regresa a competir al programa, ya que “los combatientes te necesitan”.

“Si mi cuerpo me lo permitiese estaría ahí, pero me rompí el ligamento cruzado completo y parte de meniscos. Me tienen que operar si o si”, explicó Michela.

Michela Elías respondió así a un fanático. (Foto: Captura)

Asimismo, en una segunda consulta, explicó que su operación se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.

“¿Cómo te fue en tu operación?”, consultó un seguidor. Michela respondió: “¡Es el próximo jueves! Y después de eso con fe y positivismo full terapias para estar bien”.

Michela Elías respondió así a un fanático. (Foto: Captura)

Recordemos que el pasado 6 de noviembre, Michela Elías preocupó a todos en el estudio de “Esto es guerra” tras sufrir una caída durante una competencia. La ‘combatiente’ tuvo que ser retirada del set en silla de ruedas.