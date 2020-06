En medio de la final del programa ‘La Máscara’, Mathías Brivio manifestó que no se arrepiente de haber dejado la conducción de ‘Esto es guerra’ por la del programa de Latina.

En su mensaje televisivo, el conocido ‘Tío Mathí’ agradeció el recibimiento que tuvo en nueva casa cuando se inició el reality, en febrero de este año.

"Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, sostuvo el conductor.

FELIZ CON SUS HIJOS

Brivio recordó además que su determinación de dejar ‘Esto es guerra’ se dio por sus hijos, a quienes quería dedicarles más tiempo.

"Me estaba perdiendo muchos momentos y creo que era el momento de ponerlos primero ante todo”, señaló.

Recordemos que el animador estuvo al frente del reality de América Televisión desde el 2012 hasta el año pasado. Fueron en total 9 años como rostro del exitoso programa de competencias.

Mira el video a partir de 19:42

