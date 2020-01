Mario Hart estaría pensando en regresar a ‘Esto es guerra’ tras haber permanecido cerca de tres años alejado de los realities de competencia. Así lo aseguró el esposo de la modelo Korina Rivadeneira en breves declaraciones a las cámaras de América Espectáculos.

“Nunca puedes decir nunca ¿no? Nunca sabes lo que puede venir más adelante. Creo que estoy en una etapa en la que, sobre todo después de dos años, o que en algún momento me sentí abrumado, cansado, agotado, con el tema de los realities de competencia. Hay que tener demasiada, no solo disciplina, sino que el desgaste físico que demanda diariamente estar en estos programas es muy, muy fuerte… He tenido un descanso amplio de dos años, casi tres, así que nada, quien sabe lo que pueda pasar”, agregó Mario Hart.

El también piloto hizo un balance de lo que fue este 2019, tanto en su vida personal como profesional y consideró que fue positivo. “En ‘El artista del año’ como en ‘El dúo perfecto’, en ambas temporadas, (fui) finalista, de alguna manera mostrando un poco más de mí, de la versatilidad que tengo de las cosas que puedo hacer si me las propongo", manifestó.

“Fue un año bastante bueno, estuve bastante alejado del mundo del espectáculo y de la farándula que es lo que me propuse hace algún tiempo (para) tratar de limpiar esa parte mía como imagen... Y estar alejado de la televisión ayuda un poco, pero vamos a ver qué pasa este año”, finalizó Hart,

Mario Hart no descarta regresar a "Esto es guerra" como competidor