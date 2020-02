A unas semanas de su ingreso como la flamante conductora de ‘Esto es guerra’, Jazmín Pinedo se convirtió en blanco de cuestionamientos en Twitter tras la discusión que tuvo con la guerrera Rosángela Espinoza.

Ayer, la conocida ‘Chinita’ se hizo tendencia en Twitter con el hashtag #FueraJazmíndeEEG con miles de críticas en torno a su actitud hacía la guerrera.

“Jazmín Pinedo compórtate como una señora. Tu etapa de guerrera ya pasó, das vergüenza como conductora”, “Qué insoportable. Quiere protagonismo y ahora se pelea con los guerreros”, “Corrección: Rosángela soportó tenso momento inventado por Jazmín Pinedo”, “Gracias a Jazmín Pinedo, el programa se volvió estresante de ver”, “Soberbia y pedante”, fueron algunos de los comentarios.

LA RESPUESTA DE JAZMÍN

Entre tantos cuestionamientos, hubo uno que llamó especialmente la atención de Jazmín Pinedo y que logró respuesta en la conductora.

La usuaria @ximenacerron25 señaló a Jazmín Pinedo que “'Chinita' te hicieron tendencia en Twitter”. En respuesta, la figura de ‘Esto es guerra’ contestó que “@ximenacerron25 agradezco su tiempo y vocación”.

ENFRENTAMIENTO EN ‘EEG’

Ayer, la animadora del reality enfureció contra ‘Rous’ y la acusó de haberse burlado de ella cuando exigió respeto en el reality.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza. Si la producción no toma medidas al respecto yo sí me voy a incomodar", dijo Pinedo.

Una provocadora Rosángela Espinoza contestó. “¿Pero qué te he dicho, algo te he dicho? ¿Te he ofendido en algo?”.

(Video América TV)