Durante la reciente emisión de ‘Esto es guerra’, la conductora Jazmín Pinedo hizo mea culpa y ofreció disculpas al público televidente tras la fuerte discusión que tuvo ayer con la guerrera Rosángela Espinoza.

“No era lo correcto, ustedes se merecen disfrutar, divertirse, pasarla bien y ayer terminando el programa ya me reuní con el productor. Sé que las cosas han quedado bastante claras y es por eso que les digo que eso no se va a volver a repetir”, indicó la conocida ‘Chinita’.

Sin embargo, remarcó que el respeto debe primar entre conductores y competidores.

“Todos merecemos respeto de la misma forma, sin importar la jerarquía, sin importar quién eres, sin importar en que lugar estás”, sentenció.

EL VERSUS

Ayer, la animadora del reality enfureció contra ‘Rous’ y la acusó de haberse burlado de ella cuando exigió respeto en el reality.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza. Si la producción no toma medidas al respecto yo sí me voy a incomodar", dijo Pinedo.

Una provocadora y desafiante Rosángela Espinoza contestó. “¿Pero qué te he dicho, algo te he dicho? ¿Te he ofendido en algo?”.

Jazmín Pinedo