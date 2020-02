A inicios de este mes, Angelle Folse, modelo americana y exnovia de Ignacio Baladán, volvió a tener la atención de los medios tras publicar una fotografía al lado de su nueva pareja, la influencer Makenna.

Ambas aparecieron en una imagen, en la que se daban un beso y además lucían risueñas y cariñosas. Prácticamente, este post se convirtió en anuncio oficial de su relación amorosa que sorprendió a todos sus seguidores pero no fue el caso del integrante de ‘Esto es guerra’.

Un relajado y sonriente Ignacio Baladán se animó a hablar en torno a la nueva pareja de su exnovia y deseó le deseó plena felicidad.

“No (no me tomó por sorpresa)... sí (soy open mind). Mira, yo soy una persona a la que no le afecta casi nada (en el amor). Yo pienso que cada uno tiene que ser feliz con quien quiera, así es el camino de la vida y si ella (Angelle) está feliz, pues... bienvenido sea”, declaró a ‘Estás en todas’.

Eso sí, dejó en claro que no sostiene ningún tipo de relación con su expareja. Ni siquiera un lazo amical ya que perdieron comunicación hace tiempo tras poner fin a su romance.

“No tengo ninguna relación con ella. Dejamos las cosas bien y cada uno por su camino. También diría que no somos amigos porque los amigos se llaman, se escriben (y nosotros no hacemos eso)”, señaló.

Pese a haber sido relacionado con Luciana Fuster, el guerrero no confirmó ni desmintió sentirse atraído por la modelo aunque dio a conocer qué le gusta en una pareja sentimental.

“Que sea familiar, cariñosa, divertida y que le guste trabajar. Ah, y que comparta conmigo en las buenas y en las malas”, indicó.

Ignacio Baladán es consultado por nueva relación de su ex pareja.