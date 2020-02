Gino Assereto ofreció disculpas a Gian Piero Díaz luego de haber reaccionado de manera airada ayer en ‘Esto es Guerra’. El ‘guerrero’, al finalizar el programa, hizo un mea culpa.

En conversación con América Espectáculos, el chico reality aseguró que se equivocó en la “manera” en la que dio a conocer su disconformidad .

“Fue un momento tenso y pido disculpas porque no fue la manera de expresarme. Esto continúa y para adelante nomás (…) Reconozco que no fue la manera de decirlo. Antes de empezar, me tomé dos cafés bien cargados", aseveró.

No obstante, Assereto hizo hincapié en señalar que “quien tiene que hacer los reclamos es el competidor y no el conductor”.

Por su parte, Díaz aseguró que no ocurrió nada de importancia y que todo fue parte de la competencia.

“Uno que otro viene de mal humor al programa y quiere venir a descargarse acá”, indicó.

Esto es Guerra: Gino Assereto se disculpó con Gian Piero Díaz tras airada reacción [VIDEO]

EL ORIGEN DE LA REACCIÓN

Gino Assereto, tras perder un circuito, pateó los implementos de la prueba. Después que Mario Irivarren hiciera evidente su mala actitud, el ‘Tiburón’ encaró a Gian Piero Díaz, acusándolo de tener influencia

“Lamentablemente, es así. Tú eres el conductor. El año pasado, te la pasaste reclamando todo el tiempo y todos los puntos te los daban”, dijo airado.

Riéndose, el conductor de ‘Esto es Guerra’ le pidió calmarse al competidor. “No sé por qué desde el inicio del programa estás recontra acelerado. Baja un ratito. Baja un cambio, no pasa nada”, dijo.

Ante esto, Assereto le recordó que le había faltado el respeto a Patricio Parodi llamándolo “invento” y “papa frita”.

“Cálmate. Esto es competencia. Si friego así a ‘Pato’, es porque creo que existe una confianza. En algún momento ustedes también la han tenido conmigo. Así nos llevamos y así nos tratamos. Si eso lo quieren llevar a otro nivel, lamentablemente habrá cero confianza dentro de la competencia. Si quieren tomarlo así o si tú, Gino, quiere tomarlo así, lo lamento mucho. Pero efectivamente, si existe una línea entre conductor y competidores”, concluyó Díaz.