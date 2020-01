Se convirtió en mamá. La exintegrante de Esto es Guerra: Génesis Arjona, emocionó a todos su seguidores tras revelar que se convirtió en mamá de un hombrecito, al quien llamó Abdul.

Arjona, alumbró al pequeño tres días antes de terminar el año, el 28 de diciembre. Emocionada, no quiso dejar de compartir las instantáneas de los primeros momentos de la llegada del bebé.

En el hilo de imágenes aparece ella junto a su pareja, a los pocos minutos de haber dado a luz. El pequeño abdul aparece junto a ellos.

“Entre lo cansada y nerviosa lo escuchaba llorar… luego le hablé, le di un beso en su carita me regaló una sonrisa y dejó de llorar. (El mejor momento de mi vida) No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños. Por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos mucho”, se lee en la publicación.

El post supera los 70 mil me gusta, y los usuarios de Instagram no dudaron en dejarle buenos deseos en esta nueva etapa.