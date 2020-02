Fue presentada como la flamante conductora de ‘Esto es guerra’ y hubo una gran expectativa en torno a su sonado pase, pero las cosas parecen no estar yendo bien para Jazmín Pinedo. Al menos así ocurrió esta semana en Twitter, donde fue la tendencia número 1 con el hashtag #FueraJazmíndeEEG por su enfrenamiento con Rosángela Espinoza.

Fans del reality se pusieron en contra de la conocida ‘Chinita’ por su actitud con la guerrera. ¿Qué paso? Jazmín Pinedo, al parecer, se confundió y exigió respeto que la modelo “respete” al resto de los integrantes del programa y a ella. Además, pidió a la producción intervenir y anunció que si no lo hacía, se iba a incomodar.

Rosángela Espinoza, por su parte, negó que haya intentado callar a la animadora.

Al día siguiente, la propia Jazmín Pinedo apareció en televisión haciendo un mea culpa y ofreció disculpas a los televidentes, pero no a Rosángela Espinoza.

Sin embargo, su nueva posición parece no conformar a los seguidores del espacio de competencia que compararon su comportamiento y aseguraron que cuando ella fue guerrera le faltó el respeto a Johanna San Miguel, exconductora de ‘Esto es guerra’.

Para rememorarlo, los usuarios compartieron este video:

¿ACTITUD PEDANTE?

Estos son solo algunos de los comentarios desfavorables para Jazmín Pinedo que se leen en Twitter:

“Señora no se olvide que usted también hacía lo mismo, eso que ‘Rous’ no le dijo nada a usted, como si lo hacías con Johanna San Miguel”, "esperamos la disculpas para con Rous mañana, esperemos admitas tu error y no sigas siendo la misma inmadura quien le habló feo a Johanna San Miguel”, “ya se olvidó Jazmín Pinedo cuando Johanna San Miguel la cuadró en vivo #EEGDivasEliminación”, “además de ver cómo Johanna San Miguel nunca se rebajó y habló feo a la señora @jazminpinedo. También podemos ver cómo en tantos años la señora no cambió su actitud pedante”.

IRÓNICA RESPUESTA

En medio de la polémica, Jazmín Pinedo lanzó una irónica respuesta a sus detractores y ello irritó aún más a los usuarios en redes sociales. “Agradezco su tiempo y vocación”, precisó la animadora evidenciando su fastidio ante los cuestionamientos.

La producción de ‘Esto es guerra’ no se ha pronunciado en torno al grave incidente que involucra a la conductora hoy puesta en tela de juicio.

Mira el video en torno a la discusión de Jazmín Pinedo con Rosángela Espinoza:

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza tienen duro intercambio de palabras. (América TV)

ROSÁNGELA SUSPENDIDA

Rosángela Espinoza rompió en llanto y señaló que la medida de la producción fue “injusta” tras ser suspendida del reality.

La integrante del reality manifestó que en el programa no consideraron que recientemente se operó de la vista y la expusieron a un reto que puso en riesgo su salud.

Además aludió a la animadora Jazmín Pinedo de tener cierta implicancia en su suspensión tras enfrentamiento. “Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben qué pasa”, sostuvo.

