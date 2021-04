Yaco Eskenazi y Mario Hart, capitanes de los equipos de los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’ de “Esto es Guerra” se pronunciaron sobre la sanción que recibieron Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González de parte de ProTV por asistir a una fiesta por el cumpleaños de la salsera en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 que vive el país.

Como se recuerda, los cuatro implicados fueron “suspendida indefinidamente” del reality de competencia tras haber protagonizado bochornosas escenas al ser detenidos en una intervención policial realizada en la reunión que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de abril.

MALAS DECISIONES

El primero en ser consultado fue Yaco Eskenazi, quien dio a conocer su posición sobre el caso. El esposo de Natalie Vértiz lamentó las malas decisiones de sus compañeros al asistir a la celebración y desobedecer las medidas decretadas por el Gobierno para frenar la ola de contagios de coronavirus.

“Definitivamente, son varias sensaciones (…) Una de ellas es pena, porque finalmente son compañeros. Otra también es vergüenza, no sé, son varios sentimientos, pero bueno... Cada uno es responsable de sus actos y tiene que asumir las consecuencias. Que nos sirva a todos de ejemplo para tratar de seguir una línea de conducta”, dijo Eskenazi.

Por su parte, Mario Hart recordó que, en algún momento, estuvo en el ojo de la tormenta y -a pesar que desde hace algunos años está alejado de los escándalos- sabe muy bien cómo se deben sentir sus compañeros frente a los hechos acontecidos el pasado fin de semana.

“Esto es Guerra”: Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez fueron suspendidos indefinidamente de "Esto es guerra". (Foto: Composición/Instagram)

“Nadie está libre de cometer errores. Errar es humano, pero creo que todo error merece una sanción y es lo que se ha hecho en el programa. Lamentablemente, sí se lo merecían y espero por el bien de ellos que tomen este tiempo para meditar, recapacitar y reconocer sus errores. Ojalá que más adelante puedan tener una segunda oportunidad”, expresó Hart.

“Les he dado mi apoyo moral para que puedan pasar de esta situación. Yo he pasado muchas veces por situaciones similares y también he estado en el ojo de la tormenta y sé lo complicado que es (…) Sé cómo se siente y es en este momento donde se ve el apoyo de los amigos”, añadió.

Alejandra Baigorria tampoco fue ajena a lo ocurrido con Yahaira, Pancho, Facundo y Ximena. “Toda acción tiene una consecuencia y uno tiene que asumir sus errores. Cuando uno actúa mal siempre hay un castigo de por medio. No hay justificación, simplemente pedir disculpas y no volver a hacerlo”, declaró.

Guerreros y combatientes se pronuncian tras sanción a compañeros que asistieron a fiesta de Yahaira

VIDEO RECOMENDADO

Federico Salazar y Verónica Linares se indignan tras intervención de Yahaira Plasencia en fiesta

Conductores se indignan tras intervención de Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños