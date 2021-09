Tras no poder pactar la revancha con “Guerreros México”, “Esto es guerra Perú” hizo formal la invitación, con fecha incluida, a sus pares de Puerto Rico. Esto sucedió tras presentar imágenes con polémicas declaraciones de los presentadores puertorriqueños.

Al inicio del programa de este 28 de septiembre, el reality emitió imágenes de los presentadores de “EEG Puerto Rico”, quienes tuvieron duras críticas a sus pares peruanos, llamando a Johanna San Miguel “Mumm-Ra” y “bufón” a Gian Piero Díaz. Lejos de molestarse, los nacionales respondieron con ironía y pusieron fecha para el enfrentamiento internacional.

“Bueno, ¿hay fecha o no?. Sí, la primera semana de noviembre. Vamos a primer nosotros, la primera semana de noviembre los invitamos”, manifestó Gian Piero Díaz.

“Los invitamos para que la pasen extraordinario. Me gusta que estén despiertos, me gusta que estén ‘chisposos’, aquí somos igualitos, somos criollos, somos rápidos. No nos picamos, y si nos picamos nos rascamos... El 8 de noviembre queremos ver a la gente de “EEG Puerto Rico” acá, en la sede de Pachacamac”, añadió Johanna San Miguel.

Como se recuerda, a inicios de septiembre los equipos de “Esto es guerra Perú” y “Guerreros México” se enfrentaron en tierras aztecas, teniendo como ganadores al equipo mexicano. Se pensó en la revancha en Lima, pero no se concretó.

