Una noche de noticias inesperada para los ‘combatientes’ fue la del último jueves en “ Esto es Guerra ”, pues Alejandra Baigorria y Said Palao -este último entre lágrimas- se despojaron la camiseta roja y verde para ponerse el traje de los ‘guerreros’.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ pasó a los ‘guerreros’ por elección de Pancho Rodríguez, quien se decidió al último momento a Karen Dejo. Y es que él tomó como un desaire que ella -de manera voluntaria- se colocara en el equipo contrario y arremetiera contra ellos.

“Me da risa, que sea Rafael, que es un mercenario y Ducelia que no tiene camiseta, vengan a decidir el futuro de un equipo. Me sorprende que Pancho, quien tiene el mayor peso en el equipo no hable y se deje dominar por Rafael. Y si va hacer así prefiero estar en el equipo de los ‘guerreros’, pese a que es algo en mi vida que nunca pensé decir”, fueron las duras palabras de la emprersario contra los ‘combatientes’.

Cuando la suerte ya estaba echada, Alejandra Baigorria muy mortificada acotó que los ‘combatientes’ murieron para ella. “Juro por Dios, por mi mamá y por todo el mundo que yo voy a ganar este punto y voy a ser guerrera 100%. Los ‘combatientes’ para mí murieron ¿y por culpa de quién? Pancho Rodríguez ese que dice que no tiene ni voz ni voto”, expresó muy amarga Alejandra Baigorria, quien ha pedido ser enfrentada en todas las competencias con Ducelia Echevarria.

LÁGRIMAS DE FRUSTRACIÓN

Luego de haber logrado un buen tiempo en uno de los juegos extremos y tener la opción de escoger el sobre para decidir qué equipo integrar, Said Palao dejó a todos los fans de los ‘combatientes’ boquiabiertos pues escogió ponerse el traje de los ‘guerreros’.

Said Palao explicó que “la decisión, no tiene nada que ver con que Alejandra se haya pasado al equipo de los guerreros. Sé separar lo que es una relación con el trabajo. Esta decisión, la tomó porque las personas que yo esperaba, no tuvieran fe en mí. Me voy a los ‘guerreros’”.

El chico reality no pudo contener las lágrimas al verse con el traje amarillo-celeste y mencionó que aún no se creía que tuviera puesta la camiseta de los ‘guerreros’. Esta situación que conmovió a Gian Piero Diaz, quien dijo sentirse desconsolado.

“Me duele en el alma tener que ponérmela, no me siento identificado. Pero hay algo que no puedo permitir, que una persona como Rafael tome decisiones como se les dé la gana. No entiendo, como Pancho Rodríguez no dice nada. Yo veo bastante felices a los combatientes que no esté, aplauden, al único que veo triste es a Pancho”, dijo.

NUEVOS CAMBIOS

Jota Benz pasó al equipo de los ‘guerreros’ junto a Michelle Soifer, quien se reincorpora este viernes. Mientras que Mario Irivarren, Ignacio Baladán, Luciana Fuster y Rosángela Espinoza serán ‘combatientes’.

