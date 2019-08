Tras comentar que mantiene una relación de amistad con su expareja, Jefferson Farfán, la salsera Yahaira Plasencia salió aclarar sobre los presuntos regalos que le daría el futbolista.

Las cámaras de 'Mujeres al mando’ abordaron a la cantante y, como era de esperarse, negó tajantemente que recibiera obsequios por parte del jugador del Lokomotiv.

“Yo ya he viajado muchas veces a Miami, Puerto Rico y me traigo mucha ropa y cosas que aquí (Perú) no hay. Cada vez que tratan de vincularme a mi expareja siempre hablan que me regalan cosas y que me compra”, sostuvo la cantante.

En ese mismo sentido, Yahaira Plasencia mencionó que ella genera sus ingresos gracias a sus esfuerzos en el trabajo. “Tengo más de 10 shows semanales. Yo gano mi dinero, yo puedo comprarme las cosas que yo quiera”, indicó.

En otro momento, la salsera manifestó que su productor Sergio George le recomendó no tener una pareja por ahora.