Este martes 15 de noviembre se estrena ‘Maricucha 2′ en América Televisión, y Perú21 conversó con sus protagonistas. Patricia Barreto, Andrés Vílchez, Stefano Meier, Carlos Thornton, Mayela Lloclla y Gustavo Borjas revelaron qué sorpresas trae esta nueva temporada de la popular teleserie que mantuvo cautivada a la audiencia durante los primeros meses del año.

Patricia Barreto contó que su personaje se muda a Cajamarca, donde deberá pasar una serie de situaciones. “Esta segunda temporada tendrá muchas sorpresas. Mi personaje ha evolucionadomucho. Es universitaria ahora, sigue teniendo su empresa, pero ahora hay otro tipo de temática, estamos abarcando los conflictos universitarios. Qué le va a pasar ahora con los amores que se encuentra de la infancia, su familia que llega a Lima”, sostuvo.

“Creo que van a haber vínculos nuevos que se darán. Siento que va a seguir siendo la misma heroína emprendedora, pero que va a tener problemas. Se van a divertir. El guion está mucho más divertido”. Además, invitó a los televidentes a que sigan esta historia de principio a fin.





Maricucha 2 en Minka. (Foto: Iris Mariscal)

Por su parte, Andrés Vílchez aseguró que “esta temporada viene con muchas aventuras”.

“Renato le pidió matrimonio a Maricucha, pero todavía no hay una respuesta concisa”, recordó. “Estoy súper contento porque ahora es una etapa distinta porque ahora Renato está en la universidad”, añadió Vílchez.

También destacó la incorporación de nuevos personajes. “Quizás eso haga que se confluya esta relación y pondrá a prueba si el amor entre Renato y Maricucha es verdadero”.

“Considero que no solo vamos a trabajar, somos una familia en la que cual nos divertimos. Eso nos hace disfrutar cada momento. Se trata de pasarla bien y disfrutar cada momento”, detalló.

LAS REVELACIONES

Maricucha 2 también traerá dos nuevos galanes que causarán más de un suspiro. Se trata de Stefano Meier (hijo de Christian Meier) y Carlos Thornton (hijo de Carlos Thornton). Asimismo, marca el retorno a la actuación del cantante Christian Domínguez.

Meier, de 26 años, refirió que está muy contento porque esta es la primera vez que protagoniza una producción peruana.

“Para mí fue súper feliz entrar a una producción con un elenco tan talentoso. No puedo estar más agradecido. Antes, los tiempos no se dieron, pero siempre tuve ganas de venir a actuar, salió la propuesta del personaje mientras estaba en Perú y estoy súper feliz de haber quedado para el papel”, expresó.

“Mis compañeros lo elevan a uno como actor. Todos han hecho un gran trabajo al acoger a los nuevos actores. Mis papás están felices de que me haya unido a una producción en Perú”, agregó.

“Siempre he estado muy orgulloso de lo que han logrado mis padres, abrazo los consejos q me han brindado, pero siempre he buscado caminar mi propio camino. Venía haciendo cosas en la música este año, es algo que sigo avanzando”, afirmó.

Reveló que se encuentra emocionado porque tiene otros dos proyectos en camino.

Por su parte, Thornton indicó que fue una experiencia “brutal”.

“El ‘cast’ principal nos aceptó, la química fue increíble, grabamos rapidísimo. estoy sorprendido y agradecido porque fue espectacular. El caballo fue espectacular, era ‘Spirit’ en la vida real”, contó.

“Mi papá me da consejos de actor a actor como relajarte y confiar. Me llevo momentos espectaculares de este rodaje”, añadió.

Por su parte, Christian Domínguez indicó que esta era la primera vez que grababa en Cajamarca.

Maricucha 2 en Minka. (Foto: Iris Mariscal)





ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

El último viernes 11, los actores de ‘Maricucha 2′ y ‘Luz de Luna se reunieron en el centro comercial Minka, en el Callao, para compartir un momento con el público. André y Mayela Lloclla animaron el evento, cantaron y también agradecieron al público por el apoyo brindado a ambas series.

Maricucha 2 en Minka. (Foto: Iris Mariscal)





