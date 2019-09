¿Una nueva ‘Barbie’? El furor que causó la nueva imagen de Josetty Hurtado, como la recordada muñeca, fue replicada por Magaly Medina, quien se puso en manos de las hijas de Andrés Hurtado para la transformación.

En un detrás de cámaras compartido en Instagram por la conductora de espectáculos, se ve a un grupo de personas atendiéndola, mientras Josetty la maquilla y le prueba una peluca rubia.

“Llegó con todo un equipo dispuesta a convertirme en una ‘Barbie’, ¿lo conseguirá?”, compartió la periodista.

Unas fotografías muestran, además, en la escena a Gennesis, la hermana de la influencer de maquillaje y estilo en Estados Unidos, quien también participa del cambio de imagen de la Magaly Medina.

Una vez culminado el cambio, la ‘Urraca’ compartió un video del resultado en donde se le ve con una larga cabellera rubia y un maquillaje similar al de la popular muñeca. Además, luce un ceñido vestido negro con el que participó de una sesión de fotos.

“¡Me cambié el Look! Josetty estaba decidida a cambiarme de look y aquí estoy, finalmente me atreví a hacer algo diferente ¿qué tal?Gracias por tu energía y a todo tu equipo por la buena onda” , compartió en su cuenta de Instagram.

Al ver la publicación, el padre de Josetty y Gennesis realizó una publicación criticando la cercanía de sus hijas con la conductora de televisión.

“¡Increíble! Yo que crié a mi hija @gennesishurtado desde pequeña y le di lo mejor, hasta ella...hasta ella. Estos tres que están acá, esta tira de sátrapas de asistentes de mis hijas ayer comieron en mi casa. Espero, pues, que su tío Zambrano les prepare el arroz con choclo que siempre les preparé yo desde niñas”, compartió ‘Chibolín’ junto a una fotografía en la que se ve al staff de Josetty almorzando con Medina.