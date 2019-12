Durante un desfile en un concurrido hotel en Miraflores se hicieron presentes Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez. Al lugar también llegó la modelo y rival de Tilsa Lozano, Olinda Castañeda.

La presencia de la pareja se debió a que la esposa de Juan Manuel es dueña de una marca de ropa, y el evento habría sido aprovechado por ella para promocionarla. Ambos estaban sentados alrededor de una mesa tomando unos cocteles.

El popular ‘Loco’ Vargas fue consultado por el escándalo de infidelidad de Pedro Gallese a su esposa Claudia Díaz y aunque en un primer momento quiso evadir a la prensa de espectáculos, respondió aparentemente tranquilo a los reporteros:

“Papi, por favor, yo respeto tu trabajo, pero por favor. Esa es vida de cada uno y la verdad es que respeto el trabajo de todos ustedes”.

Como no podía ser de otra manera, ellos también aprovecharon en hablarle sobre la nueva relación de Tilsa Lozano con la expareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora. Llegado a ese punto, la incomodidad de Juan Manuel Vargas se hizo más que evidente y dijo: “No me interesa. Estoy tranquilo, yo no opino nada”.

Al sentirse asediado por la prensa, se paró intentando retirarse, pero volvió a sentarse y su seguridad intervino. Además, aprovechó en enviarle un saludo a Magaly.

Esta fue la reacción de Juan Manuel Vargas tras ser consultado por Tilsa Lozano | VIDEO