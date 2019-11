Está de vuelta. Rodrigo González sorprendió gratamente a sus seguidores al aparecer como presentador de un bloque publicitario durante el programa ‘Válgame’, espacio que inicialmente era conducido por el popular ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Al respecto, se tejieron varias hipótesis sobre su regreso a las pantallas de Latina. Por tal motivo, el polémico conductor decidió salir al frente y usar su cuenta de Instagram para aclarar el verdadero motivo de su regreso.

“Yo no voy a volver a ningún programa ni a ningún canal por el momento. Pero sí voy a estar durante la publicidad. Esta decisión no pasa por un canal, sino por un auspiciador, que es el que decide y define al presentador que llegará a las familias peruanas a través de sus productos", señaló

“Son ellos los que dicen ‘quiero este horario’ y por eso eligieron el mío para hacerlo y el canal o los canales donde hacerlo… Esta decisión no pasa ni por mí ni por nadie más que por el mismo auspiciador al cual le agradezco por su lealtad”, agregó.

El conductor no pudo con su genio y aprovechó el espacio para confesar que existen personas (en Latina) que no están contentas con su regreso. Sin embargo, él prefiere no centrarse en lo negativo y, en su lugar, decidió enviarle palabras de agradecimiento a quienes sí están contentos por su regreso.

“Quizás en ese lugar (Latina) haya algunas personas a las que no les gustaría verme ahí y quizás hay otro que están contentos con la noticia y que son lo máximo, así que les mando un beso y todo mi amor”, finalizó.

Peluchín y Gigi Mitre abandonaron la conducción del entonces programa ‘Válgame Dios’ a mediados de agosto, luego que los productores de Latina dieran luz verde al ingreso de Cathy Saenz, con quien la citada dupla ha mantenido problemas legales.