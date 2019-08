Esposa lanza fuerte acusación contra Josimar: "Él me botó con todas mis cosas y con mi hijo" | VIDEO

La aún esposa de Josimar, Gianella Ydoña, aseguró que el salsero, al termino de su matrimonio, la sacó a ella y a su hijo en común de la casa donde compartían como familia.

"Claro, (él me bota) con todas mis cosas y con mi hijo. Me fui a la casa de mi mamá por un tiempo hasta que él alquiló el departamento donde estoy ahora. Claro que (me sentí fatal)", aseguró en el programa 'Magaly TV, La Firme'.

Añadió que solo se casó por religioso con el intérprete de 'La Protagonista' debido a temores de parte de su exconyuge. "Nunca quiso casarse por civil conmigo", agregó.

Tras las imágenes en las que se observan a la bailarina Angye Z. (17) ingresando con Josimar al departamento, Gianella Ydoña indicó que ella es la culpable de su rompimiento.

"Yo no sabía que tenían una relación. Sí sabía que algo andaba mal en mi relación... Estoy segura que por ella nos separamos, recontra segura. Tenía sospechas pero ahora puedo atar cabos", acotó.

Gianella Ydoña dijo que en alguna oportunidad ella mantuvo comunicación con la bailarina, antes de sospechar que mantenía algún tipo de relación con Josimar.

