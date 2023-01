La tercera es la vencida. Roberto ‘Chorri’ Palacios no tuvo el perdón de su esposa tras ser ampayado por tercera vez por las cámaras de ‘Magaly Tv: La Firme’. La mexicana Karla Quintana botó de su casa al pelotero junto con maletas y ropa luego de que se evidenciara que tuvo un “fogoso encuentro” a nueve días de renovar sus votos de matrimonio .

Ante ello, Magaly Medina dio detalles de lo que pasó en la casa del ‘Chorri’ tras su tercer ‘ampay’, pues la madre de sus hijos se puso “brava” al enterarse de que su esposo volvió a sacar los pies del plato.

La comunicadora indicó que Karla Quintana, esposa del exfutbolista lo habría botado de su casa: “Le botaron a la calle con toda su ropa, sus maletas. Se fue de su casa, la señora se puso brava y le dijo ‘no me la vuelves a hacer mentiroso de porquería ya no soportó tu falsedad’”, remarcó.

Sin embargo, la ‘Urraca’ cree que la pareja del ‘Chorri’ le volverá a perdonar la tercera infidelidad cometida y confía que regresará a su casa en unos días.

“Bueno, supongo que es fácil de deducir. Alguien que te perdonó una, que te perdono dos, te va a perdonar tres, te va a perdonar cinco, te va a perdonar todas”, finalizó Magaly.

¿El ‘Chorri’ Palacios infiel?

Recordemos que en junio del 2022, Roberto ‘Chorri’ Palacios fue captado divirtiéndose cariñosamente y besándose con una misteriosa mujer en una discoteca de Chiclayo. Tras el escándalo, el exfutbolista pidió disculpas públicas a su actual pareja.

Semanas después, en julio del 2022, volvió a ser ampayado, pero esta vez saliendo de un hotel con una joven, identificada como Brenda Saldaña, a quien había conocido meses antes.

A raíz de ello, tanto el exfutbolista y su ahora esposa optaron por guardar silencio sobre si se separarían o continuarían juntos, pero con el pasar del tiempo quedó en evidencia que la recordada estrella de Sporting Cristal volvió a recibir una nueva oportunidad, pues los ‘ampays’ que protagonizó el pelotero a mediados del 2022, no fueron impedimento para que Karla Quintana, madre de sus hijos, decidiera darle el sí de nuevo y renovaran sus votos matrimoniales.

