Un nuevo escándalo de infidelidad remece al mundo de la música. La cantante Vanina Ranilla, actual vocalista de Los Claveles de la Cumbia, fue acusada de destruir el matrimonio de ocho años del trompetista Mauricio Domínguez y Milagros Ilario.

La joven madre se presentó esta noche en el programa “Magaly TV: La Firme” para contar detalles de cómo descubrió que el músico mantenía un romance clandestino con la cantante mientras ella acababa de dar a luz por cesárea.

“No sé qué es lo que busca, de repente verme sufriendo, yo sé que ella se ríe de mí (…) Ella se quiere sentir la ganadora. (…) Ella me veía (embarazada), ni para decir que no sabía nada, que no sabía que vivía conmigo, con sus hijos. (Mi esposo) me dijo: ‘Estoy confundido, pero yo no voy a estar con una persona que sabe que tengo mi familia, porque ella sabe’”, señaló la joven madre.

Músico oficializó a Vanina Ranilla EN VIVO:

Mauricio Domínguez habló con la producción de “Magaly TV: La Firme” y aseguró que actualmente ya no mantiene una relación con Milagros Ilario. Según explicó, no se separó antes porque su expareja se encontraba embarazada y sólo quería que su hijo nazca bien.

“Yo ya no tengo nada con la madre de mi hijo y ya se lo he dicho cuántas veces a ella. Lo que pasa es que no quería hacerle daño porque estaba embarazada. Quería que mi hijo nazca bien e irme de la casa”, señaló.

En otro momento, el trompetista oficializó su romance con Vanina Ranilla, pese a que la cantante le prometió a la madre de sus hijos que se alejaría.

“Tengo una relación con ella, pero desde el primero de mayo”, aseguró dejando sin palabras a su expareja Milagros Ilario, quien se encontraba en un enlace vía microondas con el programa de espectáculos.