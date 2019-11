Harta de los rumores y las mentiras. Karim Vidal, esposa de Katy García, se pronunció para desmentir algunas afirmaciones que la bailarina habría hecho en su contra para impedir que pase tiempo con Antonio, el hijo que ambas planificaron y concibieron juntas.

A través de su cuenta de Instagram, Karim negó que sea una mala madre, que cada vez que su hijo la vea la pase mal y rechazó que el pequeño llore cuando está junto a ella. “Mala madre jamás soy, ni seré. Ese es el punto que nunca debió tocar señora García. Yo le perdono la traición, la mentira y todo pero que me acuse de que soy mala madre, que por eso mi hijo llora conmigo, eso no lo acepto. Usted se fue de límites”, escribió.

Además, descartó que haya iniciado una nueva relación, a diferencia de la bailarina, a quien acusó de haber abandonado su hogar y haberse ido a vivir con su nueva pareja tras separarse de ella. Además, la acusó de pasar la noche en fiestas y de no tener un hogar estable.

“¡Qué sinvergüenza! Decir que tengo una persona en mi vida. Tendrá que responder a un juez la mentira que está diciendo, la calumnia, yo me quedé sola cuando ella se fue a vivir con su marido. ¿Quiere acaso ella que muestre eso? Yo no vivo con nadie más. ¿Ella podrá decir lo mismo? ¿Ella puede decir qué hace con mi hijo en la noche en fiestas? ¿Ella podrá decir exactamente su dirección? ¿Ella podrá explicar los videos que yo tengo?”, escribió indignada.

“Yo reclamo a mi hijo, yo no reclamo tu vida con tu amigo en sus fiestas, con tu madre y su familia, yo solo reclamo a mi hijo, verlo, criarlo, solo eso. Tú y tu novio no me interesan”, finalizó su extenso mensaje.