¡Las cosas claras! Tania Ríos, esposa de Christian Domínguez rompió su silencio y se pronunció sobre el vínculo legal que mantiene con el cumbiambero. A través del programa ‘Magaly TV: La firme’, le pidió al líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ que de la cara y le firme el divorcio.

“Nunca me ha dado la cara, nunca me ha buscado, nunca me ha llamado... A mí me interesa divorciarme también. Necesitamos los dos por algo sano desconectarnos de este hilo que es el matrimonio... No nos ayuda ni a él ni a mí a seguir avanzando. A lo mejor es por lo mismo que no le va bien en su vida amorosa”, dijo Ríos desde Estados Unidos, donde radica.

Tania aprovechó para desmentir al cumbiambero, quien dijo que ya se encuentra en un trámite de divorcio (motivo por el cual puso sus bienes a nombre de Chabelita) . Al respecto, señaló que entre ellos no se ha iniciado ningún trámite legal.

La esposa de Christian Domínguez aprovechó el espacio de farándula para pedirle en señal abierta que le de la cara y se acerque a realizar la documentación requerida para poner fin a su vínculo. “Ven, búscame, para firmar los papeles de divorcio”, puntualizó.

Como se recuerda, Magaly Medina expuso las dos actas de matrimonio que el ex de Chabelita mantiene con Tania Ríos y Melanie Martínez. Este hecho, podría ser calificado como delito de Bigamia, según el artículo 139 del Código Penal.