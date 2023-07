Carlos Galdós y su esposa Marita Cornejo se presentaron en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para dar detalles de su convivencia a seis meses de haber contraído matrimonio.

En conversación con Magaly Medina, la diseñadora de modas sorprendió al revelar secretos de su vida con el comediante, y contó que contó que el locutor de radio es muy estricto con la limpieza y que ya no debe preocuparse por los quehaceres del hogar.

“En la vida real Carlos tiene otras gracias, es maniático, se despierta a las cuatro de la mañana, pone la ropa a lavar a las cinco de la mañana… Ahora, él ha evolucionado y agradecida estoy con ambas (exesposas)”, comentó la empresaria.

En otro momento, Marita Cornejo dejó en claro que convertirse en madre no es su prioridad, y por el contrario, prefiere estar enfocada al 100% en sus emprendimientos. “Yo no soñaba con ser mamá, yo soñaba con tener una empresa” , comentó la pareja del comediante.

Marita también contó detalles de cómo fue su primer encuentro con la hija mayor de Carlos Galdós. “(La hija de Galdós) me saluda, se sienta delante mío e íbamos a almorzar (...) Y me dice: ‘No voy a comer nada, ¿Por qué estás con mi papá?’ (...) De frente me dijo ‘¿Qué le ves?, tú eres millennial (...) ¿Sabes que se ha casado dos veces’”, recordó la diseñadora.