Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en mamá en sus redes sociales. Con cuatro meses de embarazo, la hija de Melissa Klug reveló cuándo dará a luz.

A través de su cuenta de Instagram, 'Sam’ respondió algunas preguntas acerca de su bebé. “Ya sé, soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé, seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, respondió a sus detractores. ‘Sam’ será mamá de una niña.

Asimismo, se animó a revelar la fecha tentativa en la que daría a luz. “Esta programada para el 8 de noviembre, mi cumpleaños es el 20, va a ser el mejor regalo de cumpleaños que me dará diosito”, indicó.

Si bien en un primer momento, la hija del exfutbolista Abel Lobatón negó los rumores de embarazo, a inicios de junio confirmó que junto con su pareja, ‘Youna’ se convertirían en padres.

VIDEO RECOMENDADO