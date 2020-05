Luego de haber sido duramente criticado por los usuarios de redes sociales tras besar el suelo del set de ‘Esto Es Guerra’ el último lunes, Pancho Rodríguez respondió a los detractores del reality.

Dijo que en esta nueva edición, la producción les ha dado la oportunidad de ayudar a otras personas, y es por ello que no van a dejar de trabajar.

“Me da miedo enfermarme (de coronavirus) pero mi miedo no puede ser egoísta si tengo la posibilidad de ayudar. Ahí es cuando yo digo a la gente que nos critica, ¿tú qué has hecho para ayudar a alguien?”, expresó en una videollamada con En Boca de Todos de América TV.

Pese a ello, el competidor de EEG dijo que no juzgaba a los usuarios que critican el programa.

“Lo más probable es que no hayan ayudado a nadie pero no por eso los voy a juzgar, no han ayudado pero nosotros tenemos la posibilidad de ayudar y lo hacemos con todo el corazón”, indicó.

Agregó que hoy más que nunca “me siento orgulloso de estar en ‘Esto Es Guerra’”.

