La actriz Mayra Couto reveló que fue víctima de acoso y bullying por parte de su colega, Andrés Wiese, a quien acusó de aprovecharse de las escenas que grababan juntos en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ para tocarla.

Esta denuncia tuvo lugar luego minutos después de que el programa 'Magaly TV La Firme’ diera a conocer otra acusación en contra del actor, esta vez de una menor de edad a quien le envió un video desnudo.

Couto utilizó su cuenta de Instagram para contar lo sucedido. Ella le escribió a Wiese por mensaje directo y le tomó capturas a los mensajes donde detalla los hechos.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

Además, la recordada ‘Grace’ dijo que no solo sufrió acoso por parte del intérprete de ‘Nicolás’, sino que además fue víctima de bullying.

“Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que cómo era posible que no supiera de lencerías y esas cosas. En ese momento no tenía las herramientas para decírtelo, y ahora las tengo”, le dijo a Andrés a través de Instagram.

CUANDO TODO EMPEZÓ

La actriz recordó que todo el maltrato empezó hace varios años, en un viaje que hicieron a New York en Estados Unidos. En aquella oportunidad, aseguró que Wiese habría intentado besarla pero ella lo rechazó.

“Todo empezó en NY cuando te dije que no tres veces. Intentaste besarme 3 veces, la primera te dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera te dije no me gustas”, contó.

Tras contar lo sucedido, y sin obtener una respuesta, Mayra confesó que estaba temblando y que solo esperaba una disculpa por parte del actor.

