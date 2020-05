Lesly Castillo se sumó a la lista de figuras que utilizó sus redes sociales para despedir al popular ‘Richi Boy’, quien falleció por COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, la conductora sostuvo que se siente muy apenada por la partida del productor del programa ‘La Noche es Mía’.

“Que triste noticia no lo puedo creer la ultima vez que me llamaste me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí no te hice caso pensé que solo era tu depresión. Me entristece saber que no estarás con nosotros”, escribió.

En la misma publicación, Castillo reveló que el comunicador fue “abandonado” por su anterior casa televisiva.

“Me da bronca que no te dieran la oportunidad, que no te hayan tomado en cuenta porque la TV es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo, sé todo lo que pasabas”, contó.

La exmodelo lamentó que ‘Richi Boy’ atravesara por cuadros depresivos mientras llevaba el tratamiento del coronavirus, pues hace poco había perdido a su pareja sentimental.

“Amigo, sé que no solo estabas mal por eso, mas la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso, gente que si tiene talento tiene que irse discúlpame no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz richieboy”, manifestó.

Lesly Castillo borró post donde criticaba a cadena de televisión por dejar de lado 'Richie Boy'. (Foto: Captura Facebook)

Minutos después de publicar el mensaje, Castillo lo borró y compartió uno más breve. “Fuiste una gran persona siempre estarás en mi corazón, richieboy”, indicó.

El que no se ha pronunciado hasta el momento es el conductor del programa ‘La Noche es Mía’, Carlos Galdós, quien tenía una buena relación con el productor.

