Yahaira Plasencia explicó el por qué no resultó víctima del coronavirus tras el resultado positivo de Jefferson Farfán, con quien comparte vivienda en Rusia.

Según la salsera, el virus rebotó en su organismo debido a los antibióticos que estaba tomando para tratar la afección en sus riñones.

“Cuando estaba en la clínica me dijeron que no me había contagiado porque estaba con antibióticos muy fuertes (para los riñones) y eso hace que el virus dé un pin pon...como que rebote. Me salvé”, contó en entrevista con radio Panamericana.

La cantante indicó que su salud se está recomponiendo y que está tomando agua y alimentándose saludablemente.

Sobre la carta notarial que envió a Magaly Medina, quien supuestamente dio a entender que había mentido en torno a su enfermedad, reiteró que el asunto proseguirá en la vía legal.

Ver el video a partir del minuto 7:12

