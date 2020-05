Melissa Klug confesó que se encuentra estresada durante la cuarentena. La razón no sería el aislamiento social, sino las clases virtuales que reciben sus cuatro hijos en casa, dos en el colegio y las dos mayores en la universidad. Dijo que muchas veces no entiende las tareas que les dejan a los más pequeños y tiene que convertirse en ‘profesora’.

La ‘blanca de Chucuito’ precisó al programa 'En boca de todos’ que tiene que organizarse para poder ayudar a sus hijos en medio del estado de emergencia.

“Créeme que estoy super estresada con las clases virtuales, son 4 en mi casa, dos en universidad y dos en colegio. Todo es en la mañana, las clases son en la mañana", manifestó.

Entre risas, agregó que "las tareas no las saben resolver y me tengo que convertir en profesora. Me duele la cabeza porque no entiendo”.

Melissa Klug habla de las clases virtuales de sus hijos.

