Juliana Oxenford se pronunció sobre la situación que viven los artistas en el Perú debido al estado de emergencia dispuesto para frenar el avance del COVID-19 y refirió que deberían recibir el bono universal ahora que se encuentran desempleados.

Luego de presentar un informe sobre cómo la pandemia ha afectado a los actores peruanos, dijo que no era fácil ser artista. Sin embargo, precisó que artista "no es que eres modelito o que saliste en un reality. Te ponías a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz”.

“Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor", indicó la conductora.

Agregó que no se debe minimizar una profesión que requiere de una sensibilidad muy especial.

"Yo no soy artista, pero aprecio mucho el talento de los grandes del país”, sostuvo Oxenford.

