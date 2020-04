Indignada. Magaly Medina no aguantó más y arremetió contra Paolo Guerrero por el comentario que hizo durante la transmisión en vivo con Jefferson Farfán en el que aseguraba que no soportaría que su pareja Alondra García Miró haga escenas de besos e incluso aseguró que de darse esa situación no continuaría su relación.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, respondió Guerrero mientras que Alondra dijo: “No lo haría (la escena de besos). Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa”.

La periodista, además, criticó a la modelo por permitir que Guerrero ,con ese comentario que calificó de machista, intente impedirle avanzar en la profesión en la que recién se ha iniciado.

“Para un machista siempre tiene que haber un alma de ‘geisha’ y definitivamente Alondra no se quiere mucho. Ella no se valora tanto”, comentó Medina quien le recomendó al delantero del Inter de Porto Alegre no estar con un actriz si no puede tolerar su trabajo.

“Cómo le puede decir a su novia que está al costado que él es un macho que se respeta. Entonces no te cases con una actriz, ¿para qué?”, agregó.

Como se recuerda el fin de semana los futbolistas realizaron una transmisión en vivo en la que contaron anécdotas e hicieron revelaciones respecto a cómo viven la cuarentena.

