Ernesto Pimentel lamentó la situación de su colega, el cómico Kike Suero, quien fue detenido hace unos días en Ica tras agredir físicamente a su pareja Geraldine Quezada en un hotel.

Por esta razón, el comediante sostuvo que Suero no seguirá en ‘El reventonazo de la Chola’ hasta que soluciones sus problemas legales.

“Kike es un gran amigo, lo quiero mucho y siempre estaré para él. La violencia doméstica no es una broma, sobre todo porque es algo que afecta a las familias. El canal tiene sus normas y el programa también, así que no estará en el programa hasta que solucione sus problemas legales”, dijo.

LÍDER EN SU HORARIO

El comediante también celebró que su programa ‘El reventonazo de la Chola’ volvió a ser líder en su horario de los sábados (7 p.m.). Esto luego de que el fin de semana alcanzara 13,5 puntos de rating, mientras que ‘El wasap de JB’ obtuvo 8,1 unidades.

“Fue un sábado emotivo y lleno de sorpresas, porque no solo le rendimos un merecido homenaje a Camilo Sesto, sino también tuvimos muchos invitados de lujo. Me siento agradecido que el público no siga eligiendo como su mejor opción del fin de semana y seamos el mejor programa de entretenimiento”, expresó Pimentel.