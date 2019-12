El conductor Ernesto Pimentel se muestra renovado y lleno de energías en su nueva faceta como padre. Él concedió una sesión de fotos para presentar a su primer hijo Gael, junto a su mejor amiga y madre del pequeño, Miluska Jácome, quien además es productora de “El reventonazo de la Chola”. El artista dio detalles de cómo mejoró su vida con la llegada del nuevo integrante de su familia.

En entrevista para la revista Cosas Perú, el animador se sinceró sobre esta nueva etapa. Además, Miluska lloró al revelar que gracias a Gael su vida cambió radicalmente. “No esperaba esa conexión con él. Yo me veo y no me reconozco. Y lo veo y cuando le doy el biberón es mágico”, comentó la productora.

En tanto, en su cuenta de Instagram, Pimentel se animó a mostrar el video de la sesión, luego que a la madre del bebé le robaran el celular. “Mejor lo presentamos nosotros a que se filtren las fotos, no? Aquí está Gael para quienes queremos, y ustedes saben cuan agradecido estoy por el apoyo todos estos años”.

En la entrevista para la revista Cosas, Miluska revela la admiración y el fuerte vínculo que la une a Ernesto Pimentel. “Al principio no me veía cargando a un bebé. Tenía proyectos familiares y laborales que cumplir. Vivía corriendo, trabajando en todo lo que podía para cumplir con las promesas que me hice de adolescente”, indica.

Luego añade: “Cuando me sentí más tranquila, grande y con mis propósitos cumplidos, dije: ‘Ya, es el momento. Qué bonito sería tener un hijo con el hombre que conocí hace veintidós años, con quien vivo desde que salí de mi casa hace dos décadas, con mi cómplice de vida’, porque nos sabemos todo. No me detuve a pensar en más; solo quería tener un hijo del hombre a quien admiro y quiero, y que sé que será un gran papá”.