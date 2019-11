Ernesto Pimentel celebrará los 12 años de aniversario de su programa ‘El reventonazo de la chola’ y para ello anunció que tendrá más de una sorpresa e invitados como Gisela Valcárcel, Dina Paucar, entre otras reconocidas figuras del espectáculo.

Además, el actor cómico marcó distancia de otras producciones debido a que su espacio solo se enfoca a difundir la música.

“Son 12 años de contar con el respaldo y amor del público. Siempre he dicho que me siento una persona bendecida. ‘El reventonazo de la chola’ es un programa que tiene como protagonista a la música y no a la controversia. No nos peleamos con nadie y las cifras nos respaldan”, sostuvo Pimentel.

Asimismo, Ernesto Pimentel contó que los directivos de América Televisión le han dado a conocer que desean contar con él para el próximo año.

“El canal está contento y es bonito saber que desean contar conmigo, pero después de la preventa hablaremos y daré una gran noticia”, expresó.