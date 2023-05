Tras las diferentes críticas que surgieron a raíz de que la actriz cómica Dayanita dijo en “El reventonazo de la chola” que no tenía un contrato cuando trabajaba en “JB en ATV”, la Chola Chabuca salió al frente para poner los paños fríos.

El creador del personaje, Ernesto Pimentel, dejó en claro que Dayanita no tiene contrato con “El reventonazo de la Chola”.

“Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie” , comentó en clara alusión a Jorge Benavides.

En esa línea, la figura de América TV pidió a sus compañeros del humor que paren las críticas contra Dayanita.

“Ojalá en algún momento esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana”, sugirió.

En esa línea, la Chola Chabuca anunció que este sábado volverá a tener de invitada en su set a la actriz cómica.

Agradece sintonía:

“El reventonazo de la Chola” se convirtió una vez más en el programa de humor más visto de la televisión nacional este último sábado 13 de mayo. El espacio de América TV logró 9.4 puntos de rating mientras que “JB en ATV” alcanzó 9.2. El formato internacional “El gran chef famosos” (6.3) y “Jirón del humor” (5.6) obtuvieron el tercero y cuarto lugar.

Al respecto, Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, expresó su agradecimiento a los televidentes.

“Estoy muy feliz que un especial lleno de amor dedicado a las mamás y de respeto al folclore haya logrado liderar los espacios de humor. Siempre he pensado que mi corazón es más fuerte que cualquier piedra dolorosa que le pueda causar daño a otra persona. Agradecido al público por su sintonía”, dijo.