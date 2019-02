Ernesto Jiménez indignado tras caso Poly Ávila: "Lo que le ha sucedido es terrible, asqueroso y criminal"

Indignado con lo ocurrido. Ernesto Jiménez , amigo cercano de André Castañeda, calificó como ‘asqueroso’ y ‘criminal’ lo ocurrido con 'Poly' Ávila, quien reveló haber sido drogada en una fiesta en donde estaban varios 'chicos reality'.

"Lo que ha sucedido es terrible, asqueroso y criminal, y espero que el tema no quede ahí. Todos los responsables deben recibir un castigo, sea quien sea, su nombre no le debería librar de nada", precisó.

“Hace un año que no salgo, los 'chicos reality' no son parte de mi círculo de amistades y más de cuatro años que no voy a Asia”, indicó.

Como se recuerda, la ex pareja de 'Poly' Ávila denunció en 'Magaly TV, la firme' que auxilió a la modelo argentina después de que fue drogada en una fiesta donde habían varios rostros conocidos de la televisión en Asia.