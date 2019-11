Tras su reencuentro con Michelle Soifer en una discoteca de Barranca, el dominicano Erick Sabater se refirió a la emociones que experimentó al estar al lado de su expareja sentimental, a quien se acercó a saludar con un beso y que ella correspondió con una sonrisa.

El exchico reality señaló que sus exnovias tienen un significado “importante” en su vida y que siempre ha tratado de estar bien con ellas.

“Todo el mundo se sorprende. Coincidentemente contrataron el show de Michelle y también el mío. Ella llegó después. Yo estaba hablando con su hermana y ya sabía que venían. Yo trato de quedar bien con todas mis ex porque son personas importantes para mí”, expresó Sabater a Latina.

Michelle Soifer y Erick Sabater

Todo indica que el enfrentamiento verbal y acusaciones mutuas que protagonizaron meses atrás quedó en el pasado. El también modelo precisó que no los une una gran amistad pero desea que le vaya bien en su vida.

“Mejor las cosas así, yo estoy en otra etapa de mi vida, me quedo con lo bonito, lo malo prefiero desecharlo. En buena onda, creo que me hace bien a mí y a ella, de todo corazón lo digo. Tal vez no seamos los mejores amigos, pero yo no soy quien para juzgar a nadie y, si se equivocó, espero que aprenda de los errores para que pueda avanzar”, indicó el dominicano.