Estas son algunas preguntas que deberá responder Erick Sabater en "El valor de la verdad"

Erick Sabater es el nuevo participante de "El valor de la verdad" y este sábado se sentará en el polémico sillón rojo para responder las 21 preguntas que le formulará Beto Ortiz y, de lograrlo, llevarse los S/50,000 que entrega de premio el programa.

En los videos promocionales del espacio que se transmite por Latina, se han revelado algunas de las preguntas que le hicieron al ex Míster Universo relacionadas al romance que mantuvo con Michelle Soifer por casi tres años.

“¿Te fue infiel Michelle Soifer con ‘Coto’ (Hernández)?”, “¿Te pegó Michelle Soifer?”, “Erick, ¿crees que Michelle te hizo brujería?”, son las tres interrogantes sobre el tema que se conocen hasta el momento.

Asimismo, se dio a conocer la polémica pregunta que le formulan a Erick Sabater, y por la que uno de sus acompañantes presiona el botón rojo para evitar que la responde. “¿Eres gay?”, le consulta Beto Ortiz, quien debe cambiar la pregunta por: “¿Eres bisexual?”.

“Como soy símbolo de belleza, tengo jale con las flacas (…) Mucha gente lo que hace es decir: ‘Muy bonito, muy chévere, muy todo pero debe tener algún defecto… Debe ser gay’”, se le escucha decir a Erick Sabater en otro video.



Pero Erick Sabater no estaría solo, pues en otro video se puede ver a Michelle Soifer someterse a la prueba del polígrafo. Al parecer, que este fin de semana se emitirá una edición especial donde el ex chico reality estaría frente a su ex pareja.



“El valor de la verdad”: nuevo spot revela que Michelle Soifer también se sometió al polígrafo. (Latina)

Erick Sabater es un modelo dominicano que se hizo conocido en nuestro país cuando empezó su relación con Michelle Soifer, a quien conoció en 2013 en el reality 'Esto es guerra', donde ambos participaban.

Fueron una de las más sólidas de la farándula local e incluso, tenían planes para casarse, pero luego de casi 3 años, el modelo y la cantante decidieron separarse en medio de acusaciones de infidelidad.