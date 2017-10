Erick Sabater: “Yo soy un hombre soltero, adinerado, el rey de la noche” [VIDEO]

Cuidado Patricio Parodi y Fabio Agostini. Erick Sabater reveló que siente un interés por la guerrera panameña, Genésis Arjona, y que si ella lo llega a conocer, olvidaría a los dos integrantes de 'Esto es guerra'.

En una entrevista con América TV, el modelo aseguró: “Yo no sé porque no me la presentan a mí. Si me la presentaran a mí, adiós Patricio, adiós Fabio. Soy el rey de la noche”.

“En realidad esa chica está soltera. Y yo, yo con el que me pudiera agarrar sería con Fabio, porque Fabio es bien picaflor”, explicó.

Asimismo, declaró que se debe tratar de coquetear con una mujer a la vez, no como hacen algunos de sus compañeros del reality: “Yo soy un hombre soltero, no tengo problemas, creo que Fabio también la esta floreando a Alejandra, no, no, no, eso no se puede”.

No pudo dejar de mencionar sus cualidades para conquistar: “Yo soy un hombre soltero, adinerado, el rey de la noche, y con todas las condiciones para poder conquistar a Genésis”.