La derrota de Perú ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 ha desatado un amargo sabor en el panorama deportivo, y el periodista Erick Osores no pudo evitar expresar su indignación en vivo ante una jugada polémica a favor de la Bicolor y que no fue revisada por el VAR.

Luego de la jugada polémica en los minutos finales, en la que el arquero uruguayo Sergio Ramón Rochet ingresa con el balón al arco, el conductor de América Deportes exigía que el árbitro Anderson Daronco recurra al VAR.

“Si no es gol no sirve el VAR, no lo puedo creer. los jugadores están como locos”, reclamaba Erick Osores evidentemente molesto. Ante la negativa del réferi, el periodista desató su furia en vivo.

“Esto es insólito, lo mínimo que debió pasar es detener y se echen a mirar el VAR, la pelota está adentro. Rochet comete un error, se mete con todo y pelota, no me jod**. Es gol, ¿Cómo no va a ser gol?”, señaló bastante alterado.

Este supuesto gol no cobrado al final del partido ha generado una ola de reacciones en nuestro país. Diferentes personajes del mundo deportivo se han pronunciado sobre este escándalo internacional y ponen nuevamente en tela de juicio la función del VAR.

⏱ Final del partido en el Estadio Centenario



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 cayó 0-1 ante @Uruguay 🇺🇾.



¡Tenemos una final más este martes en casa! 👊🏻#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/mMxk8PHEju — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 25, 2022

